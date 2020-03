I carabinieri della stazione di Volla hanno denunciato 5 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. In transito lungo via Filichito, i militari hanno notato una luce filtrare dalla saracinesca di un circolo ricreativo. Sollevata la serranda, i carabinieri hanno sorpreso 5 persone a giocare a carte – a stretto contatto – attorno ad un tavolo.

