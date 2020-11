VOLTURARA IRPINA. Il sindaco vieta gli spostamenti degli ultrasettantenni

“Cari concittadini, siamo in attesa del risultato dei 165 tamponi molecolari eseguiti ai contatti diretti delle persone positive. La nostra situazione epidemiologica è molto grave, i Nostri anziani e tutti coloro che hanno particolari patologie vanno difesi e tutelati da questo Virus, per loro pericolosissimo. E’ di pochi minuti fa la pubblicazione della ordinanza sindacale con la quale viene vietato alle persone di età superiore a settant’anni e a quelle affette da determinate patologie, ogni spostamento sul territorio comunale. È consentito loro di uscire solo per l’ approvvigionamento di viveri di prima necessità e di medicinali. Coloro che hanno particolari esigenze possono svolgere attività motoria fuori dal centro urbano. È vietato far accedere alle loro abitazioni persone non conviventi. Questa misura, in vigore fino al 14 novembre, ha per forza di cose bisogno di essere associata al buon senso di ognuno di voi che siate figli, fratelli o nipoti. Oggi più che mai abbiamo il dovere di tutelare, tutti insieme, questa parte importante e fondamentale della nostra popolare. Dobbiamo essere forti, attenti e coraggiosi per loro e tutti noi”. Il sindaco Nadia Manganaro

