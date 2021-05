XXI Edizione del premio Carmine Scianguetta per “il miglior giornale scolastico”

Il 5 giugno 2021 alle ore 17:00 l’istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani di Manocalzati organizza la manifestazione finale per la premiazione del miglior giornale di Istituto, atto finale della XXI edizione del premio dedicato alla figura del compianto Direttore Didattico Carmine Scianguetta. Nel pomeriggio di ieri si è riunita la Commissione premiatrice composta dai docenti Marco Imbimbo, Domenico Palladino, Estera Villacci coordinati dalla funzione strumentale Michela Tortora. Sono stati vagliati i lavori in cartaceo ed in versione digitale spediti all’istituto Irpino da sessanta istituzioni scolastiche presenti sull’intero territorio Nazionale. Giornali di istituto che hanno rappresentato i prodotti di giornalisti in erba, capaci di riempire il “Menavo” del periodico con articoli di impegno sociali di divulgazione culturale, di confronto con il territorio, di opinione sui temi dell’ambiente, della parità di genere, dell’epidemia da covid, del rapporto figli genitori e così via.

Come per l’anno scolastico precedente a causa dell’attuale situazione epidemiologica la manifestazione sarà fruibile in versione on line sul profilo FB Facebook di questa testata (Bassa Irpinia) , nonchè sul sito e sulla pagina FB dedicata del Don Lorenzo Milani. La manifestazione rappresenta l’esempio di uno spirito di gruppo forte e preciso vissuto dal corpo docenti e dal Dirigente Scolastico Reggente Vincenzo Serpico , il quale ha dato l’opportunità in regime di restrizioni di dare continuità ad un premio pluridecennale. Alle scuole vincitrici saranno assicurate targhe e pergamene ed attraverso filmati dei Comuni Irpini di Candida, di Manocalzati, di Montefredane, di Parolise e di San Potito Ultra la scuola presenta a tutta Italia le caratteristiche le bellezze e la storia della provincia Irpina una operazione di Lancio e promozione del territorio

