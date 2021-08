Zaino sospeso: a Saviano penne, matite e quaderni gratis per chi non può acquistarli.

Un’iniziativa solidale promossa dall’associazione Unitas per aiutare le famiglie in difficoltà in vista della prossima riapertura delle scuole. L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha messo in ginocchio il mondo e per molte famiglie la situazione economica resta ancora molto critica: l’acquisto di materiali semplici come penne e quaderni può rappresentare per molti una spesa eccessiva e insostenibile. Da qui l’idea di Unitas, per regalare ai più piccoli tutto ciò di cui necessitano per poter iniziare al meglio questo nuovo anno scolastico. “E’ fondamentale che tutti i bambini e i ragazzi abbiano la possibilità di avere il materiale scolastico di cui necessitano e di tornare tra i banchi di scuola con serenità, senza sentirsi a disagio con i compagni di classe”- afferma Luciano Fuschillo, presidente di Unitas.

La raccolta avverrà nei giorni 6 e 13 agosto presso la sede dell’associazione, le cui porte saranno aperte a tutti coloro che vorranno sostenere questa iniziativa con una piccola donazione.

