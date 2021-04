I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 14 aprile, sono stati impegnati in un doppio intervento per incendi che hanno interessato autovetture.

Intorno alle ore 23’00 si è verificato nel quartiere di Valle, in via Modestino Guaschino ad Avellino, ed ha coinvolto due autovetture. Il tempestivo intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di limitare i danni ai veicoli coinvolti, mettendo anche in sicurezza l’area.

