Durante la mattinata di oggi 12 gennaio i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in centro città e più precisamente in via Daniele De Feo, per un soccorso ad una anziana donna che non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento la donna di 82 anni è stata rinvenuta priva di vita.

adsense – Responsive – Post Articolo