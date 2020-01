AVELLINO. Auto in fiamme nel quartiere Picarelli

Durante la mattinata di oggi 30 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Picarelli, popoloso quartiere di Avellino, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito, e quasi contemporaneamente , sempre sullo stesso posto anche per un incidente stradale tra due auto. Il pronto intervento ha permesso di spegnere le fiamme e di evitare danni maggiori, e di intervenire per la messa in sicurezza di due autovetture che si sono scontrate. In questo caso la donna alla guida di uno dei due veicoli è stata visita sul posto dai sanitari del 118 intervenuti.

