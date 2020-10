AVELLINO. Domenica di carta con una mostra documentaria e fotografica dal titolo: “VIRUS

Domenica 11 ottobre 2020 l’Archivio di Stato di Avellino aderisce all’evento istituzionale Domenica di carta con una mostra documentaria e fotografica dal titolo: “VIRUS: speranze ed opportunità in tempi difficili. Le epidemie e la salute pubblica nei documenti dell’Archivio di Stato di Avellino” che si svolgerà presso la sede dell’ ex carcere borbonico in via Verdi, 17 dalle h. 9,00 alle h. 13,00 e dalle h. 16,00 alle h. 20,00. Saranno esposti documenti che testimoniano i contagi verificatisi in provincia a partire dalla sifilide nel XVI secolo, passando per la terribile peste del 1656, fino al colera, al tifo e alla malaria che flagellarono il territorio per tutto il XIX secolo ed oltre, evidenziando le misure di prevenzione e contenimento adottate dai governi e la risposta resiliente della popolazione. Per ottemperare a quanto previsto dalle norme anti-Covid, i visitatori, previa prenotazione telefonica (0825779111 o 0825779514) o per email (as-av@beniculturali.it o as-av.salastudio@beniculturali.it) dovranno presentarsi in Archivio muniti di mascherina e dovranno mantenere il distanziamento sociale durante il percorso della visita, secondo le indicazioni fornite dal personale in servizio.

