AVELLINO. Flash mob di Fratelli d’Italia questa mattina al Corso Vittorio Emanuele

Il 1 Maggio, e come tutto il resto dell’anno, Fratelli d’Italia è accanto ai lavoratori. Dalla parte delle categorie dimenticate dal governo. Fratelli d’Italia Prov. di Avellino, promuove un flash mob nel capoluogo cittadino. In corso Vittorio Emanuele alle 11,00 iscritti, simpatizzanti e dirigenti del partito saranno presenti accanto a tutti gli esercizi commerciali che avranno, tristemente ed ineluttabilmente, a causa di questa politica governativa scellerata, le saracinesche chiuse e le insegne spente. Protestiamo e manifestiamo per mettere in moto, di nuovo, il nostro Paese risvegliando le coscienze, a lungo sopite.

Fratelli d’Italia Prov. Avellino

