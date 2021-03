AVELLINO. Gli eventi sportivi, job opportunities per architetti ed ingegneri

Si terrà domani 31 marzo alle ore 15.00, in modalità webinar, l’incontro patrocinato dalla Lega nazionale dilettanti FIGC e organizzato dagli ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Avellino sul tema: “Gli eventi sportivi, job opportunities per architetti ed ingegneri”. Apriranno i lavori con un saluto Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti irpini, Vincenzo Zigarella, presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Avellino e Pasquale Pisano, sindaco del comune di San Martino Valle Caudina. Interverranno l’On. Cosimo Sibilia, presidente LND FIGC, Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Gianluca Basile, former commissario straordinario Napoli 2019, Raffaele Pagnozzi, former segretario generale CONI e Vincenzo Maria Genovese, international events project director. “L’organizzazione e la gestione di un evento sportivo è un sistema molto complesso che prevede necessariamente l’utilizzo di molte professionalità. Come in una matrice geometrica, per ottenere il risultato corretto, è necessario che tutti gli elementi abbiano il loro giusto valore e la loro giusta collocazione nella griglia: l’ecletticità e la conoscenza del settore sono la chiave di volta per esprimersi in questo ambiente e, come è facile comprendere, questi requisiti collimano esattamente con quelli di noi tecnici”, lo dichiara l’arch. Vincenzo Maria Genovese. “I grandi eventi sportivi sono uno strumento di marketing territoriale per il turismo, i professionisti sono chiamati per il loro ruolo a partecipare, per valorizzare le risorse del territorio. Lo vogliamo dimostrare con questo importante webinar che si avvale della partecipazione di autorevoli conterranei”, lo dichiara il presidente Erminio Petecca. “Il convegno si pone, non solo, l’obiettivo di far conoscere le opportunità legate alla progettazione degli impianti sportivi, ma mira soprattutto a creare la valorizzazione del contesto in cui l’impianto è inserito, facendo della sua immagine un riferimento sovralocale. La progettazione degli impianti sportivi vede la possibilità di dare ampio respiro alla progettazione integrata ed alla collaborazione stretta e continua tra ingegneri ed architetti”, lo dichiara il presidente Vincenzo Zigarella. Si prevede una grande partecipazione.

