Avellino. I Vigili del Fuoco hanno effettuato il trasposto della preziosa statua, tanto cara al popolo Avellinese

I Vigili del Fuoco di Avellino, unitamente al personale dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo, nella serata di ieri 14 agosto, in occasione delle celebrazioni religiose per la festività della Madonna Assunta, hanno effettuato il trasposto della preziosa statua, tanto cara al popolo Avellinese, dal Duomo di Avellino, fino a piazza Della Libertà, dove è stata posizionata sul palco appositamente messo. Sua Eccellenza Monsignor Arturo Aiello, ha fatto una veglia di preghiera. Intorno alle ore 23:00 l’icona della Madonna, è stata riportata in cattedrale. Lo stesso personale oggi 15 agosto, intorno alle ore 19’30, riporterà la statua di nuovo in piazza, dove alle ore 20’00 vi sarà la Santa messa celebrata dal Vescovo Aiello, alla presenza delle autorità civili e militari della città.

