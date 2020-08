AVELLINO – INCENDIO AL SUPERMERCATO: IDENTIFICATA E DENUNCIATA LA PRESUNTA RESPONSABILE.

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno denunciato una 50enne ritenuta responsabile del reato di “Danneggiamento seguito da incendio”.

I fatti si sono verificati lo scorso mese di luglio ad Avellino, allorquando Carabinieri e Vigili del Fuoco tempestivamente intervenivano in un noto supermercato di via Tagliamento ove era stato segnalato un principio d’incendio.

Grazie all’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, i Carabinieri sono risaliti all’identità della donna che, per motivi ancora da accertare, aveva appiccato fuoco al contenuto di un cestino all’interno dei locali adibiti a servizi toilettes.

Alla luce delle evidenze emerse, per la 50enne, nota alle Forze dell’Ordine, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

