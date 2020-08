Subito dopo le ore 09’00 di oggi 21 agosto, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Lorenzo Ferrante, ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura e un’Ape Car. Nell’impatto tra I due veicoli, l’ape si ribaltava e il conducente rimaneva ferito, tanto da essere trasportato dai sanitari del 118 intervenuti al vicino ospedale Moscati per le cure del caso. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza.

