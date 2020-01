AVELLINO. La solidarietà del Movimento Disabili agli ambulanti di piazzale Partenio

Giovanni Esposito esprime la personale solidarietà e vicinanza agli ambulanti dello storico mercato bisettimanale che si svolgeva nel piazzale dello stadio Partenio Lombardi ad Avellino. Dal mio punto di vista il mercato è una maestranza storica della città di Avellino ed era anche lo spazio piu accessibile da parte dei diversamente abili in quanto privo di barriere architettoniche per poter spendere , dai commercianti che ringrazio per la loro sensibilità sempre dimostrata verso le tematiche dei diversamente abili ho registrato sempre grande disponibilità nei nostri sonfronti, inoltre il mercato era facilmente raggiungibile anche per noi che in carrozzina elettronica dal centro città riuscivamo a raggiungere il mercato ma anche per chi automunito riusciva sempre a trovare un parcheggio vicino per poter proseguire poi senza grandi difficoltà in carrozzina manuale accompagnati . Ricordo le mattine in cui mi ritrovavo dall’amico Generoso insieme a un altro amico diversamente abile a gustare un gelato artigianale e scambiare e commentare le vittorie del calcio. Da parte mia auguro che questi commercianti possano trovare presto una risoluzione alle loro problematiche e che l’amministrazione comunale di Avellino possa restituire loro una soluzione adeguata affinchè possano ritornare al loro lavoro.

Giovanni Esposito dichiara: anche noi abbiamo bisogno del mercato della città

