AVELLINO. L’Automobile Club Avellino parteciperà, alla XX edizione di  Sportdays,  rassegna di sport, cultura, integrazione, solidarietà e promozione del territorio

L’Automobile Club Avellino parteciperà, alla XX edizione di Sportdays, rassegna di sport, cultura, integrazione, solidarietà e promozione del territorio organizzata da alcune società sportive in collaborazione con il CONI di Avellino presso “La città a spasso”, centro polifunzionale in località Torelli di Mercogliano. In particolare, il giorno 12 Giugno p.v. alle ore 17:00 saranno presenti oltre al Delegato provinciale del Coni prof. Giuseppe Saviano, il Sindaco di Mercogliano avv. Vittorio D’Alessio, il Presidente dell’Automobile Club Avellino e vicepresidente del Comitato Regionale ACI Campania avv. Stefano Lombardi, il dott. Antonio Coppola presidente del Comitato Regionale ACI Campania e Presidente dell’Automobile Club Napoli ed il dott. Gerardo Capozza Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia. L’Automobile Club d’Italia, quale Federazione Sportiva Automobilistica italiana riconosciuta dal CONI, rappresenta il potere sportivo automobilistico in Italia. “Lo sport è un importante strumento per l’aggregazione sociale e la crescita culturale dei giovani e non solo; assicura lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata. Lo Sport rappresenta, senza distinzione di età, una scuola di vita, che non smette mai di insegnare nuove regole e principi: stare con gli altri, condividere un unico obiettivo, contribuire al raggiungimento di un traguardo con lealtà e spirito di sacrificio, il rispetto delle regole e dell’avversario, questi sono i valori sfidanti da

