AVELLINO – LO SPETTACOLO DEI FUOCHI PIROTECNICI DA 53 MILA EURO

di Sebastiano Gaglione

Stanotte, presso il Piazzale degli Irpini, cittadini e turisti hanno potuto assistere allo spettacolo unico dei fuochi pirotecnici.

Un evento a cui il primo cittadino avellinese, Gianluca Festa, ha attribuito enorme importanza, visto anche che sono stati sfruttati i 53 mila euro dei finanziamenti europei, destinati proprio al settore cultura e turismo.

A margine dell’accensione delle luci, il sindaco ha dichiarato: “Grazie ai fondi del turismo abbiamo voluto confermare le nostre tradizioni, facendo scelte importanti. I fuochi pirotecnici ci posizionano tra i primi a livello regionale. Il nostro desiderio è quello di essere all’avanguardia per accogliere turisti”. Ovviamente non è mancato poi un accenno alla questione Covid-19: “Il Covid è una priorità, ma non potevamo far passare in sordina questo Ferragosto; la gente aveva bisogno di un messaggio positivo”.

C’è stato, inoltre, un piccolo incendio su di un arbusto, all’altezza del Palazzetto, ma sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato con maestria il rogo e messo subito l’area in sicurezza. Fortunatamente non si registrano conseguenze.

Di seguito alcune foto dei fuochi pirotecnici, durati ben 40 minuti circa.

adsense – Responsive – Post Articolo