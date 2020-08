Avellino. Neo-Coordinatrice Provinciale di Avellino del Mid Sara Anastasia

Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito da’ il benvenuto alla Neo-Coordinatrice Provinciale di Avellino del Mid Sara Anastasia che da oggi avrà il compito e la responsabilitàoltre che l’onere di guidare il Coordinamento Provinciale di Avellino.

Tante saranno a mio avviso le iniziative che abbiamo già in cantiere e le opportunità che da Settembre saranno messe in campo e offerte da tutto il Coordinamento della Campania volte a migliorare e agevolare le condizioni di vita dei diversamente abili e di tutti i cittadini residenti sul territorio della Regione Campania dalle barriere architettoniche, all’inclusione sociale, alla mobilità urbana, al trasporto pubblico locale fino alla realizzazione di un punto di aggregazione dove i disabili potranno ritrovarsi confrontarsi e stilare nuovi progetti per il rilancio delle politiche della disabilità in città e su tutto il territorio regionale col supporto del nostro Coordinamento e delle nostre competenze.

Ma in attesa di tutto ciò porgo gli auguri di tutto il Coordinamento alla nostra nuova Coordinatrice Provinciale per l’incarico assunto e per il senso di responsabilità che metterà in campo nello svolgere il compito assegnatole assieme alla sua vice già da tempo nominata.

Come Coordinatore Regione Campania disabilità generali e malattie rare desidero ringraziare per la fiducia dimostratami in maniera costante e continua il Presidente Nazionale del Mid e i vari Coordinatori Nazionali persone lodevoli e ammirevoli per la passione e l’amore e la sensibilità con cui ogni giorno tendono la mano ai disabili che si affacciano al mondo del Mid e che desiderano affermare i loro diritti trovandosi soli abbandonati dalle istituzioni.

