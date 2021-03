AVELLINO. “Parole Accoglienti – LETTURA PER LA MULTICULTURALITÀ” è il titolo dei prossimi incontri digitali organizzati da “Ri-Leghiamo. La cultura che unisce”

“Parole accoglienti” è l’occasione per tre classi di studenti del Liceo “Virgilio Marone” di Avellino e dell’Istituto Mercogliano, di Mercogliano, per riflettere sui temi della “multiculturalità”, dell’”inclusione” e, appunto, dell’”accoglienza”.

Attraverso il supporto di parole teatralizzate a cura di “Vernice Fresca” e di storie di accoglienza, con testimonianze da parte di “Comunità Accogliente” di chi è dovuto scappare dal proprio Paese d’origine per ritrovare una dimensione in Italia, in Irpinia questo gruppo di adolescenti avrà l’opportunità di riflettere e di acquisire maggiore consapevolezza sul proprio ruolo di cittadini rispetto ad una società e ad un mondo in evoluzione.

La discussione ed il confronto saranno guidati, orientati e opportunamente stimolati dal team di professionisti del CIF (Centro Italiano Femminile Comunale e Provinciale di Avellino) che curerà, appunto, gli aspetti dell’osservazione sociale e dell’ascolto dei bisogni.

Le date:

11 marzo 2021 ore 16:00 online dalla Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone”

18 marzo 2021 ore 16:00 online dalla Biblioteca Comunale “Nunzia Festa”

26 marzo 2021 ore 16:00 online dalla Biblioteca Comunale – Centro Sociale “Pasquale Campanello”

