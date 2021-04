AVELLINO. Passaggio in maggioranza del consigliere Luigi Urciuoli. Gli interrogativi del consigliere Ferdinando Picariello

“Allego la lettera che ho inviato al Presidente del Consiglio Comunale in riscontro alla richiesta che mi è stata recapitata, all’indomani del passaggio in maggioranza del consigliere Luigi Urciuoli, a firma del Presidente Ugo Maggio. Ho risposto per garbo istituzionale al Presidente Maggio, ma la sua lettera mi suscita un paio di interrogativi. Primo: perché nei giorni scorsi, quando abbiamo assistito a diversi casi di transumanza politica, non si è comportato allo stesso modo? O almeno non ho notizie di sue lettere a componenti del consiglio che sono rimasti al loro posto. Punto secondo per quale motivo ha ritenuto di scrivere alla mia persona dato che io sono rimasto sulle mie posizioni politiche dal giorno in cui sono stato eletto in consiglio comunale o se vogliamo dal momento in cui mi sono candidato a Sindaco della città di Avellino e sono stato posto nella minoranza politica della sede comunale dal risultato elettorale consegnato in quella data?”

Ferdinando Picariello

