Sabato 5 febbraio, alle ore 11, in piazza Amendola (vicino alla Dogana, centro storico di Avellino) si terrà la presentazione del programma per l’Irpinia della lista +CAMPANIA IN EUROPA.

Saranno presenti i candidati nella circoscrizione provinciale di Avellino Amalia Leo, Manlio Lomazzo, Angelo Di Pietro, Stefania Russo.

Coordinerà Bruno Gambardella, portavoce regionale di +Europa.

