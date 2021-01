AVELLINO. Scherma, continua il sogno azzurro di Domenico Russo

Sempre più azzurra la sciabola di Domenico Russo, l’atleta della Podjgym Avellino allenato da Carmelo Alvino, è stato convocato per la gara Nazionale categoria Cadetti di sciabola che si terrà domenica 7 febbraio, presso il concentramento della sciabola Nazionale a Cascia (PG), saranno solo i migliori 49 sciabolatori Italiani a contendersi la prima gara giovanile di scherma dell’era COVID, tra questi non poteva mancare il nostro Domenico Russo che nell’allenamento azzurro effettuato in gennaio ha confermato il suo buono stato tecnico.

Adesso Domenico dovrà farsi valere per continuare il suo sogno Nazionale.

