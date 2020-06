AVELLINO. Superbonus al 110%, il focus sulle procedure amministrative

Si è tenuto oggi il convegno organizzato dall’ordine degli architetti della provincia di Avellino, in modalità webinar, dal tema “ Decreto Rilancio: superbonus al 110%, il focus sulle procedure amministrative”. Hanno introdotto l’evento formativo l’arch. Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti di Avellino e il dott. Francesco Tedesco, presidente dell’ordine dei commercialisti di Avellino. Ha relazionato il dott. Luca De Stefani, redattore della rivista specializzata “Edilizia e Territorio” del Sole 24 ore. Ha moderato l’arch. Vincenzo De Maio, vice presidente dell’ordine degli architetti di Avellino. Questo webinar, quarta tappa di approfondimento sul tema, è stato promosso in collaborazione con l’Ordine dei dottori Commercialisti. Ha permesso di familiarizzare con la nuova agevolazione e ha aiutato a comprendere quali criticità e quali opportunità riserva, ad ogni categoria legata al mondo dell’edilizia. Nell’incontro sono stati analizzati aspetti specifici e casi concreti.

Il presidente Petecca ha sottolineato l’importanza di fornire regole chiare ai tecnici che dovranno certificare l’efficientamento energetico, o il miglioramento sismico. Facendo, inoltre, un appello alla collaborazione degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni come i Comuni, le Soprintendenze, il Genio civile e l’Asl ad organizzare le proprie strutture a smaltire le numerose richieste che dovrebbero pervenire.

De Stefani ha illustrato una novità assoluta nel provvedimento, il via libera alla trasformazione della detrazione in credito d’imposta compensabile orizzontalmente o cedibile a terzi ovvero allo sconto in fattura per le detrazioni generate sulle manutenzioni straordinarie, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, introdotte dall’articolo 121 del decreto Rilancio. Si auspica per il futuro che il bonus venga esteso anche all’acquisto dei mobili e alla riqualificazione dei giardini.

