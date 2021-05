È deceduta ieri sera, una donna di 63 anni ricoverata nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati. La donna di Avellino era ricoverata dal 22 aprile e in terapia intensiva dal 25. Continua il conto salato delle vittime del Covid in provincia di Avellino, molte delle quali sotto i 60 anni. In meno di una settimana, da domenica, sono già dodici le persone che non ce l’hanno fatta a uscire dalla terapia intensiva.

