Elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine degli architetti della provincia di Avellino. Ecco i risultati

E’ terminato lo spoglio per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino attestando un ampio consenso a tutti gli undici candidati della lista “Uniti per l’Architettura”, sostenuta dal Consiglio uscente. Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli architetti della provincia di Avellino che resterà in carica nel periodo 2021-2025, ha eletto i seguenti architetti:

Erminio Petecca con 744 voti

con 744 voti Eleonora Dionisio con 623 voti

Giuseppe Nardiello con voti 585

Giovanni Preziosi con 578 voti

con 578 voti Giuseppe Cardinale Ciccotti con 565 voti

Rosalia Castellano con 561voti

con 561voti Antonella Guerriero con 556 voti

Vincenzo D Amato con 548 voti

con 548 voti Roberto Raffa con 516 voti

Carmine Tomeo con 438 voti

con 438 voti Silvia Di Iorio (sezione B) con 574 voti

I neo eletti desiderano ringraziare tutti i colleghi e le colleghe, precisamente 977 su un totale di 1226 (circa l’80% del totale degli aventi diritto al voto), che hanno ritenuto esprimere la propria preferenza. “I colleghi hanno riconosciuto e premiato il grande lavoro svolto in questi anni, la qualità dei corsi formativi, della modernizzazione dei servizi offerti, della spending review, della presenza sul territorio e l’attenzione ai bandi anomali della pubblica amministrazione. Il risultato ottenuto è stato eccezionale e storico perché non si è mai avuta un’affluenza al voto così considerevole ed una percentuale di consensi favorevoli alla lista uscente così alta, che è stata rieletta integralmente”. Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.

