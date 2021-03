FAI Avellino: ecco le iniziative del mese di marzo

Il FAI di Avellino, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti di Avellino, presenta gli eventi che interesseranno il territorio irpino nel mese di marzo. Una lunga carrellata che inizierà giovedì 11 per terminare martedì 30.

Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti di questo territorio e sostenere la missione del FAI.

Per quanto concerne i due webinar (che avranno luogo, rispettivamente, il 16 e il 30 marzo) “Una passeggiata esclusiva all’area archeologica di Abellinum” e “La bellezza ritrovata: il restauro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Castelvetere sul Calore”, occorrerà prenotarsi sul sito www.faiprenotazioni.it.

Sarà una grande festa sotto il nome del FAI e vi aspettiamo per conoscere e approfondire insieme la bellezza dell’Irpinia.

Numerosi e interessantissimi gli appuntamenti dedicati all’Irpinia:

11 marzo ore 11:00 – Giornate FAI per le Scuole

In questa edizione tutta digitale delle Giornate FAI per le Scuole, gli Apprendisti Ciceroni irpini trasmetteranno su Instagram sul canale IGTV i luoghi identitari del loro territorio, per permettere a tutti gli studenti di godere delle bellezze del nostro paese anche a distanza, sia da scuola che da casa.

Sul canale Instagram del FAI Giovani Avellino gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico De Caprariis di Atripalda l’11 marzo ore 11:00 pubblicheranno il video IGTV che hanno realizzato per raccontarvi l’Area archeologica di Abellinum. Gli studenti si cimenteranno in una lezione di storia sull’inestimabile patrimonio del nostro territorio.

14 marzo ore 11:00 – Giornata Nazionale del Paesaggio

In occasione di questa giornata nazionale, i volontari del gruppo FAI Giovani Avellino hanno realizzato, in concerto con l’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, un video che racconti la bellezza del nostro patrimonio ambientale. Il video verrà pubblicato sulla pagina Facebook della Delegazione FAI di Avellino e sulla pagina Instagram del FAI Giovani Avellino.

16 marzo ore 18:30 – Webinar: “Una passeggiata esclusiva all’area archeologica di Abellinum”

Una lezione online incentrata sugli scavi archeologici della Civita di Abellinum del dott.re in Archeologia Paolo Preziuso. Ospiti del webinar gli studenti del Liceo Scientifico De Caprariis di Atripalda, autori del video pubblicato in occasione delle Giornate FAI per le Scuole. I ragazzi ci illustreranno la loro esperienza e l’approccio con questo luogo identitario.

18 marzo ore 15:00 – Iniziativa FAI Giovani Campania: “FAI un salto in Campania: il Duomo di Avellino”

All’interno dell’iniziativa FAI Giovani Campania trova spazio la visita guidata virtuale nel duomo di Avellino con il FAI Giovani Avellino.

Un tema che collega tutte le province della Campania: l’esplorazione del “Duomo” regalerà una cornice a questi luoghi di culto intrisi del valore più profondo della nostra regione; un’esperienza che durerà tutta la settimana. Il 18 marzo sarà la volta del Duomo di Avellino, raccontato mediante un video IGTV pubblicato alle ore 15:00 sull’account Instagram del FAI Giovani Avellino.

30 marzo ore 18:30 – Webinar: “La bellezza ritrovata: il restauro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Castelvetere sul Calore”

“La bellezza ritrovata” è il tema che racchiude gli interventi di restauro che andremo ad affrontare nei prossimi mesi insieme agli autori e ai tecnici protagonisti. Il 30 marzo alle ore 18:30 l’architetto Marino Nardiello ci illustrerà il lavoro di restauro realizzato sulla Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Castelvetere sul Calore. Un luogo identitario per la comunità e dal grande valore storico-artistico che merita di essere conosciuto.

