AVELLINO. La bellezza ritrovata: il restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Castelvetere sul Calore

Si terrà domani 30 marzo alle ore 18.30, in modalità webinar, l’incontro patrocinato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino e organizzato dalla sezione del FAI di Avellino sul tema: “La bellezza ritrovata: il restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Castelvetere sul Calore”. Interverrà il curatore del restauro, l’arch. Marino Nardiello, che illustrerà il lavoro realizzato sulla Chiesa, un luogo identitario per la comunità di Castelvetere, dal grande valore storico-artistico, che merita di essere conosciuto. “La parola restauro presuppone una serie di azioni complesse che interagiscono tra di loro. L’esigenza di preservare e tramandare alle future generazioni il patrimonio culturale ci pone dinanzi a questioni di notevole responsabilità. Questa è l’azione del restauro ed a ciò si devono sottoporre i poveri architetti”, lo dichiara l’arch. Marino Nardiello. “Sono molto soddisfatto per l’entusiasmo che riscontro tra i nostri iscritti e la grande voglia di mettere a disposizione il proprio bagaglio di esperienze nei seminari che facciamo. Appunto quello del restauro della chiesa di Castelvetere è un eloquente esempio di recupero del meraviglioso patrimonio architettonico presente in Irpinia.” lo dichiara il presidente Erminio Petecca.

