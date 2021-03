Nuovo singolo del cantautore avellinese Zerella: “All’una con te”.

https://lnk.to/Allunaconte

“Zerella quando non parla, canta. E se non canta, guarda la luna. Ama viaggiare con la

mente con i suoi videogiochi, con i libri di poesia e con la geografia astronomica. Da

bambino aveva una fissa per la plastilina, per i dinosauri e per Sarabanda. Chissà quale

delle tre è rimasta impigliata fino ad oggi tra le meccaniche del suo basso.

L’esordio discografico arriva nell’Aprile del 2018 quando esce il suo primo disco, “Sotto

Casa Tua” pubblicato in formato fisico da Seahorse Recordings e distribuito da

Audioglobe. Nel 2019 Zerella è tra i 130 nomi selezionati dalla commissione di 1M Next – il

contest del Primo Maggio della RAI e tra i 25 semifinalisti del Premio Fabrizio de Andrè a

Sanremo nei giorni e nelle attività collaterali del Festival. Nel settembre dello stesso anno

pubblica il suo singolo, “Tutta bianca”. Nel 2020 partecipa con un suo video all’iniziativa per nuovi cantautori del Club Tenco.

Ora è pronto a rimettere in moto le lancette del suo orologio musicale: “All’una con te” è il

nuovo appuntamento con la scena nostrana di Zerella, in uscita il 19.3.2021 per Revubs

Dischi/ArtistFirst. Siate puntuali.”https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TgphXglmGYOMxrrMc8daAqIW1Y89Csl8

