Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Avellino. Sopralluogo tecnico per analizzare la problematica relativa ai pini del “Parco Di Nunno”.

L’incontro, che si è svolto questa mattina, è stato fortemente voluto ed incoraggiato dall’amministrazione comunale e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Avellino per rispondere ai dubbi dei cittadini avellinesi, da sempre sensibili alle problematiche inerenti il verde urbano. Al sopralluogo ha presenziato il Dott. Prof. Antonio Pietro Garonna, Professore di entomologia generale e applicata e ricercatore presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli “Federico II”, nonché membro del Gruppo di Lavoro “Toumeyella parvicornis” istituito nel 2020. Presenti anche il Presidente dell’Ordine Dott. Agr. Ciro Picariello, in rappresentanza dell’Ordine professionale ed il Dott. Agr. Maurizio Petrillo, coordinatore e responsabile del Piano del Verde del Comune di Avellino e rappresentanti dell’ufficio verde del comune di Avellino L’ispezione visiva ed il prelievo di campioni da tre esemplari vegetali ha confermato la ben nota presenza del fitomizo, già alla seconda generazione stagionale. Il responso, seppur preoccupante, lascia spazio alla possibilità di intervenire con particolari trattamenti da parte di operatori specializzati nel settore. La risposta, un dovere verso la cittadinanza preoccupata, è un chiaro segnale di disponibilità e collaborazione da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi della provincia di Avellino con l’amministrazione stessa sulla problematica e non nasconde la volontà di salvaguardare il verde urbano, bene pubblico per eccellenza.

adsense – Responsive – Post Articolo