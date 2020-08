Regionali 2020, domani (martedì 25 agosto)

Avellino – Al via la campagna elettorale di Maurizio Petracca, consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura uscente e candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania del 20 e 21 settembre prossimi nelle fila del Partito Democratico per il collegio di Avellino.

Domani, martedì 25 agosto, con inizio alle ore 17.30 si terrà l’inaugurazione del Comitato Elettorale che si trova in Piazza Libertà 28 (Angolo Via Generale Cascino) ad Avellino.

adsense – Responsive – Post Articolo