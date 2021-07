SANITÀ, CONFERENZA STAMPA DEL CENTRODESTRA: VENERDÌ 23 LUGLIO, ORE 11:30, AVELLINO

Avellino 22 luglio 2021 – Alla luce delle numerose criticità della Sanità in Irpinia ed in particolare quanto accade presso l’ospedale di Ariano Irpino (AV), i partiti del centrodestra indicono una conferenza stampa per venerdì 23 luglio, alle ore 11:30, presso la sede della Lega di Avellino in via Stanislao Esposito 4. Nell’occasione saranno illustrate alcune iniziative messe in campo a tutela del “Diritto alla Salute” di tutti i cittadini di Ariano Irpino.

Insieme al coordinatore provinciale della Lega sen. Ugo Grassi partecipano per Forza Italia Giovanni Antonio Puopolo, per Fratelli d’Italia Dino D’Amato e Marco La Carità, capogruppo del Centrodestra presso il Consiglio comunale di Ariano Irpino.

