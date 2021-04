TENNISTAVOLO AVELLINO PROMOSSA IN SERIE B

L’ A.S.D. TENNISTAVOLO AVELLINO conquista con una giornata di anticipo la promozione in serie B, vincendo per 5-0 sugli amici di Ariano irpino. La Società avellinese, guidata dal presidente Luciano De Castris e dalla coach Marialucia Di Meo raggiunge per la prima volta dal 1984, anno di costituzione, un traguardo così prestigioso. I ragazzi della squadra di C : Agostino Cirillo, Alfredo Di Vizio e Marco Prisco sotto la guida del capitano Giovanni Giorgione che ha avuto il merito e la pazienza non solo di farli crescere tecnicamente ma soprattutto di aver saputo creare una bella chimica di squadra, sono stati imbattuti per tutto il campionato, lasciando pochissimi punti agli avversari. E’ tempo di festeggiare, ma anche di cominciare a costruire il prossimo campionato che per una piccola realtà di provincia diventa impegnativo sia tecnicamente che economicamente.

