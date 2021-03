BAIANESE. Dopo Pasqua tornano a lavoro gli operai forestali della Comunità Montana. L’annuncio di Biancardi

Comunità Montana Partenio, tornano a lavorare 250 operai forestali a tempo determinato e i circa 110 operai a tempo indeterminato. Il Presidente dell’Ente Domenico Biancardi ha annunciato che dopo Pasqua si procederà alla riassunzione degli operai forestali. Una categoria importante per l’Ente soprattutto per la prevenzione degli incendi. Prima dell’inizio del lavoro tutti saranno sottoposti a tampone preventivo e poi incominceranno a svolgere le loro canoniche 151 giornate, gli Otd, mentre gli Oti a percepire lo stipendio. I lavoratori forestali saranno utili alla comunità anche per la pulizia delle strade cittadine, parchi pubblici ecc. Una buona notizia quindi per i forestali proprio alla vigilia di Pasqua.

