Baianese. Il cordoglio di Forza Italia mandamentale per la morte di Jole Santelli

È morta nella notte la presidente della Regione Calabria Jole Santelli. La governatrice di Forza Italia era nella sua casa di Cosenza dove è stata trovata senza vita questa mattina dal collaboratore domestico che poi ha avvisato i familiari. Santelli, che avrebbe compiuto 52 anni a dicembre, era malata di tumore da tempo. Ancora da accertare le cause del decesso: pare si sia trattato di un malore. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

Per la morte del Presidente della regione Calabria, c’è anche il cordoglio dei forzisti del. Baianese. “Anche i gruppi di Forza Italia Del Baianese si uniscono a questo immenso e ingiusto dolore per la prematura scomparsa dell’On. Jole Santelli presidente delle regione Calabria, ci uniamo al dolore della famiglia e del popolo calabrese. La figura dell’onorevole Santelli mancherà alla politica,al sud ma soprattutto mancherà alla sua terra. Riposa in pace guerriera”

