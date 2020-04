BAIANESE. Prove tecniche di Pasquetta. “Centinaia di auto oggi verso le aree di montagna”. La denucia di un lettore

“Buonasera, spero che questo messaggio venga letto e scritto un articolo per sensibilizzare un pò le cose (come del resto fate sempre). Abito a Quadrelle e da stamattina (sabato 11 Aprile) c’è un insolito traffico di auto che procedono verso via Chiaio, strada che porta verso Gesù e Maria, San Pietro a Cesarano, Litto. Se è vero che i controlli sono in corso queste auto da dove provengono? Da stamattina ne avrò contate almeno un centinaio, e non oso immaginare il lunedì di Pasquetta quante ce ne saranno e quante persone banchetterano nelle suddette zone! Perché non inserire una pattuglia nei pressi di piazza vittoria a Quadrelle e zona campo a Mugnano del cardinale che sono i due punti di accesso verso la montagna? Spero potete aiutarmi a segnalare la cosa anche ai carabinieri. Grazie e buon lavoro”.

