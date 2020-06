Sull’A16, nel tratto Baiano- Avellino Ovest, alle 13,30 ha preso fuoco un’auto a poche centinaia di metri dalla galleria dì Monteforte. Per fortuna per gli occupanti nessun problema solo tanto spavento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino per mettere in sicurezza l’area. Qualche rallentamento al traffico.

adsense – Responsive – Post Articolo