BAIANO.Acheloo Tour Experience premiata agli “Italian Wedding Award”

Italian Wedding Awards è un riconoscimento prestigioso, nato per premiare l’eccellenza e la professionalità nel settore del matrimonio italiano. L’appuntamento annuale è una vera e propria notte degli Oscar dedicato all’eleganza, al gusto raffinato, ai sapori e ai profumi che caratterizzano il meraviglioso mondo del Wedding. L’Italian Wedding Awards ha assegnato all’Agenzia Acheloo Tour Experience di Baiano il primo premio Tour Operator in Italia per l’organizzazione di viaggi autentici e originali nel settore Matrimonio. “Acheloo Viaggi” è un’agenzia irpina fondata nell’Aprile 2004. Dopo una lunga esperienza dedicata al turismo e all’organizzazione di tour individuali e visite guidate lo Staff capitanato dalla Dott.ssa Antonella Melles ha deciso di mettere al servizio di tutti la propria conoscenza e la propria esperienza. I servizi offerti sono:viaggi in tutto il mondo, grandi e piccoli tour, matrimoni e lune di miele. Per quest’ultimo settore Antonella Melles si avvale di vari collaboratori tra cui la wedding planner Elisabetta Picardi. Delle parole di Melles emerge tutta l’emozione dopo aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento: “Questo premio è arrivato in un momento in cui il mondo è fermo e per questo ha avuto ancora più valore per me. Non vedo l’ora di ritornare alla vita per continuare il cammino insieme ai “visionari” che lavorano con me e che hanno voglia di fare conoscere al mondo l’Irpinia e una Campania diversa”

adsense – Responsive – Post Articolo