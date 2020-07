BAIANO. Ancora un incidente sulla Nazionale delle Puglie. Foto

Ancora un incidente stradale sulla Statale 7 bis meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie. Questa volta nel territorio del Comune di Baiano a confine con quello di Sperone, dove intorno alle 11 di oggi, sabato 4 luglio, ad urtarsi sono state due vetture, una Fiat Panda e un Opel. Forse il manto stradale reso viscido dalla pioggia ha influito nella dinamica. Sul posto operano i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili Urbani di Baiano. Traffico rallentato per permettere alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi. Non si registrano feriti.

adsense – Responsive – Post Articolo