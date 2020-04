BAIANO. Anti covid-19, esercenti commerciali e registro dei clienti avventori

L’”invito” dell’amministrazione comunale e leosservazioni dell’avvocato Giuseppe Macario per un sereno discorso pubblico di civica chiarezza e sociale utilità.

“Scusate anzitutto se mi intrometto nella conversazione in corso – scrive il ben stimato e valente professionista- ma trattandosi di Diritto, la cosa mi stuzzica. Ma veramente nel nostro Dirittocostituzionale il diritto alla salute è un diritto talmente prioritario da sopravanzare qualsiasi altro diritto costituzionalmente riconosciuto?

Questa cosa la sto sentendo spesso, eppure non ricordo nei miei lontani studi di Diritto Costituzionaleche sia stata affermata una cosa del genere. Tralasciamo un attimo il coronavirus e vediamo come la CorteCostituzionale si è comportata in materia. Il primo esempio che mi viene a mente è il caso delle trasfusioni di sangue per i Testimoni di Geova. Al riguardo non mi sembra che sia mai stato affermato che il diritto allasalute sopravanzasse il diritto della persona allapropria identità e credo religioso.

Che dire poi del tema dell’aborto? Non mi risulta che la Corte Costituzionale abbia mai sposato tesi “salutistiche” a scapito del diritto all’auto – determinazione della Donna. A tutto ciò aggiungerei un problema di fonti del Diritto. Può un ordinanza di un Sindaco limitare i miei diritti costituzionali?

Non stiamo parlando di una legge primaria dello Stato né di un atto ad essa equiparata. Parliamo dell’ordinanza di un Sindaco. E tutto ciò apre una serie di problematiche di assoluta rilevanza atteso che si attenta al diritto alla privacy del cittadino. Anzitutto: ai cittadini sarà richiesto sottoscrivere una autorizzazione all’uso dei dati personali? Se sì, in caso il cittadino si rifiutasse, gli verrà negato l’accesso all’esercizio commerciale? Se sì, in base a qualenorma, dato che teoricamente gli esercizicommerciali aperti sono solo quelli di primanecessità. Vogliamo negare al cittadino beni di primanecessità? Se la risposta è negativa, perché fare tutto sto casino. A che serve? Non avrebbe alcuna utilità.

Andiamo avanti. A chi il cittadino autorizzerebbe la raccolta dei suoi dati personali? Il commercianteche quindi diverrebbe il dominus di tali dati e conseguentemente dovrebbe specificare come, dove e con quali tutele conserverebbe tali dati. Solo che qui succederebbe il patatrac: in caso di necessità, il commerciante, ai sensi della normativa sulla privacy, non sarebbe autorizzato a consegnare tali dati all’Autorità… Allora l’autorizzazione viene data direttamente al Comune? Quindi il Comune dovrebberendere disponibile e operativo proprio personale intutti i negozi aperti per la raccolta dei dati e in ognicaso dovrebbe specificare come, quando e in qualicondizioni tali dati verranno conservati. Insomma,un casino che non finisce mai.

Credo che la questione sia stata enormemente sottovaluta da parte dell’amministrazione, cui, in ogni caso, va il mio personale plauso per come e per quanto sta facendo in questa situazione di difficoltà”.

Avv. Giuseppe Macario

