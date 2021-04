Baiano. Avv. Colucci (Fratelli d’Italia): “Chiudere la scuola è un danno per i nostri bambini”.

Dovessi essere una voce isolata e fuori dal coro ma non condivido la decisione del Presidente della Provincia nella specie sindaco di Avella Domenico Biancardi circa la chiusura prolungata della scuola. Ingiusta, illegittima e indeterminata ē la pena che stanno espiando i nostri bambini per l’incapacità amministrativa dei nostri governanti. Eppure il rientro programmato avrebbe dovuto riguardare soltanto alcune classi. Per le strade si vedono bambini un po’ ovunque dai supermercati agli uffici. Qualche foto strappata sui lupi e con un passo indietro un salto nei giardini di Palazzo per ammirare le luci natalizie!!!! Da profana mi sarei adoperata per ricercare una valida soluzione magari sottoponendo a test rapido tutti i bambini al fine di garantirne il rientro sicuro o ancora di concerto con la scuola avrei programmato turni per classi. Spiegatemi il significato dell’Arte e della Cultura che più volte con qualche opera viene echeggiato. Consentitemi ritengo tutto questo solo appannaggio di salotti ricercati alla ” Madame de Stael” per intenderci….. Rispettiamo i morti anche e soprattutto di Covid, rispettiamo chi ancora combatte da ammalato, diamo però nel contempo ai nostri figli la possibilità di ritornare a scuola. Ricordiamo che il male delle menti e della psiche potrebbe essere ancora più grave.

Avv. Beatrice Colucci

adsense – Responsive – Post Articolo