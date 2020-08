BAIANO. Carlo Mascheri: “Beatrice Colucci candidata di alto profilo professionale”

“Con l’avvicinarsi dell’appuntamento di settembre per le prossime consultazioni politiche delle Regionali in una nota stampa ha reso pubblico il proprio pensiero il Dott. Carlo Mascheri, Responsabile Provinciale Sanità di Fratelli d’Italia. Già sindaco di Baiano ed attualmente consigliere comunale di minoranza, sempre di Baiano, capogruppo dello stesso partito in seno all’amministrazione comunale. “Il pensiero è il dono più qualificante della attività umana, quando non degenera in arroganza, presunzione e quindi in ignoranza che si evidenzia in diversi interventi di politici improvvisati. Fare politica significa esprimere la parte piu nobile del pensiero ed essere attento al sociale facendo in modo che” nessuno resti indietro”. Oggi si assiste al passaggio di schieramento da parte di voltagabbana solo per interessi personali. Certo è che queste elezioni ci regaleranno, finalmente, la pulizia di questi voltagabbana ma sopratutto il rinnovamento attraverso la candidatura di elementi di alto profilo professionale oltre di competenza come la Colucci Beatrice, donna di alto profilo intellettuale. Grazie a lei mi sento stimolato a condurre una campagna elettorale per i Valori in cui gli uomini liberi hanno sempre creduto. Geneticamente. Sono questi gli elementi che ci differenziano e ci distinguono.”

Così conclude il dott. Mascheri. Auspicando, chiaramente, il risultato alle Regionali che sveli un futuro altamente positivo e propositivo. A favore del centrodestra. Staccandosi dal recente passato e spezzando una sorte di continuità dalle tinte fosche e deleterie. Punendo gli autori di tali misfatti e gravi disfatte sociali. Dando spazio a nuova vita politica con nuovi elementi. Con Beatrice Colucci. Per rinascere e ricominciare.

