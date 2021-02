Con una nota il Comitato Majo 2021 annuncia l’elezione del nuovo referente:

“Ieri 18 Febbraio 2021 si sono svolte, nel rispetto delle norme Covid-19, le elezioni per la nomina del referente del Comitato Maio 2021, all’unanimità dei presenti è stato eletto come referente Michele Colucci, delegato dell’Ass.Maio e giovane dedito alla festa, che inizierà subito ad adoperarsi per la Festa del Maio di quest’anno.”

