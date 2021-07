Un grave incidente è avvenuto questa notte a Baiano, coinvolti più veicoli poco dopo l’incrocio di via Nazionale e via Malta verso Mugnano. Il tutto intorno all’1,30. Strada rimasta chiusa al traffico per diverso tempo onde consentire l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Baiano, i Vigili del Fuoco e diverse ambulanze. Nell’impatto sono stati segnalati diversi feriti gravi trasportati in ospedale.





adsense – Responsive – Post Articolo