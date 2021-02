BAIANO. Il messaggio di don Fiorelmo alla Comunità

Carissimi(e), grazie di cuore per tutte le vostre attenzioni. Non mi è stato possibile sempre rispondere ai messaggi o alle telefonate. Grazie per l’affetto che mi state dimostrando e per le vostre preghiere elevate con il cuore e senza interruzione. Anch’io dichiaro a ciascuno tutto il mio amore. Il Signore accoglie le nostre preghiere e ci benedira’ con il suo AMORE, che in questi giorni avverto come suo DONO, per tutti i suoi figli, senza meriti da parte nostra. Dopo il quinto tampone molecolare, mio fratello è diventato negativo, io ancora positivo. Vi auguro una Santa Quaresima, per ritornare al Padre, come ci ha esortati Papa Francesco, lasciandoci guarire da Gesù e vivificare dallo Spirito Santo. Auguri anche per la Festa Votiva di Santo Stefano. Un abbraccio forte a tutti e a ciascuno in particolare. Vostro Don Fiorelmo

