BAIANO.Incidente in Via Lippiello,sospiro di sollievo,il ferito più grave sarà dimesso dall’ospedale.

Dopo una settimana circa dall’incidente avvenuto in Via Lippiello a Baiano, uno dei due giovani coinvolti,che avrebbe riportato dei traumi più gravi e quindi costretto ad una permanenza più lunga in ospedale, starebbe finalmente tornando a casa. L’intervento sia dei carabinieri che dei sanitari ha permesso l’immediata ospedalizzazione dopo l’impatto, poi il rincorrersi di voci in paese circa la gravità dell’incidente fino alla notizia tanto attesa da parenti ed amici: il giovane tra qualche ora tornerà probabilmente a casa.

