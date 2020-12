Nella notte scorsa pochi membri del Comitato Festa e la sola ditta incaricata, in maniera ordinata e silenziosa, rispettando tutte le normative anti-covid ed evitando ogni tipo di assembramento hanno issato il Majo davanti la Chiesa di Santo Stefano. Non c’è stata la partecipazione dei cittadini ma tanta devozione e tanto amore. Ecco la foto e il messaggio di speranza lanciato dai giovani in occasione di queste festività caratterizzate dalle restrizioni.

