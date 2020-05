BAIANO. Musica, Antonio Scafuri: “Ridere è l’unica cosa che conta”

Dopo pochi giorni dalla pubblicazione si registrano già migliaia di visualizzazioni per il nuovo singolo “Ridere” di Antonio Scafuri prod. Kami disponibile su youtube, su Spotify e tutte le piattaforme digitali. Abbiamo intervistato l’artista.

Chi o cosa ti ha ispirato, un’ intera generazione o una storia in particolare?

“L’ispirazione come molte delle cose che scrivo è in gran parte casuale, o meglio dovuta sicuramente a qualcosa di vissuto che si intreccia inevitabilmente con ciò che mi capita di osservare quotidianamente. Il viaggio con un amico fraterno e il suo ripetermi ‘’Antò, non può piovere per sempre” ha di certo contribuito.”

Quel è il messaggio che hai voluto lanciare ai giovani ?

“L’obiettivo della canzone in sé, molto francamente, non è quello di volere lanciare chissà quale messaggio, anche perché non ne sarei in grado.È piuttosto mettere nero su bianco quella che per me è la speranza più bella, il voler credere che tutto prima o poi possa andare bene, per il verso giusto… quel raggio di sole che ti aggiusta la giornata, insomma.”

Che cos’è per te l’amore ? Che cos’è per te l’amicizia ?

“L’amore e l’amicizia per me sono tutto, in molti dei miei testi sono presenti entrambi, credo siano tra i sentimenti più puri e più forti, smuovono l’anima.”

Quanto è importante ridere ?

“Ridere per me è l’unica cosa che conta davvero, affrontare tutto con il sorriso, anche i momenti peggiori… mi ha aiutato un sacco.Ridere di se stessi, ridere di ciò che ci capita, ridere con un amico, ridere con il/la proprio/a compagno/a di vita, ridere e farlo con spensieratezza.”

(Michele Amato)

Music

Main Artist / Lyrics: Antonio Scafuri Produzione: Francesco Rastiello aka Kami Main Guitar: Sandro Amato

Guitar 2:14-2:21 Rino Candela

Tastiera: Francesco Rastiello aka Kami Registrazione e mastering: Raffaele Landi aka Raftek x Raftek Studio

Regia: Michel Liguori

Direzione artistica: Annalia De Falco e Massimo Parisi

Camera: Pasquale Caso

Assistente set e alla produzione: Maria Mazzella

Assistente alla fotografia: Teresa Franzese

Costumi: Annalia De Falco

Interpreti: Alessio Gallo e Asia Vincenti

Produzione: Antartica Film

Official cover: Gianpietro Di Fiore aka Real Joker

Management: Inside_ita – Italian Music Artisans

Special thanks:

Bistrot Des Amis

Vincenzo De Vito x Acierno Travel

Stadio Comunale Francesco Bellofatto Baiano

Hotel Casal Dell’Angelo

Lo Chalet Comiziano

Roberto D’Avanzo

Francesco Miele

©️ & ℗ 2020 Inside Records

