Baiano. Oggi presentazione della candidata Beatrice Colucci in piazza Napolitano

I circoli FdI Baianese e Vallo di Lauro comunicano l’evento di presentazione della candidata alle Regionali Regionali, Avv Beatrice Colucci per Domenica 13 Settembre alle h. 18,30 in Piazza Francesco Napolitano. Alla presentazione ci saranno Enzo Pecorelli giornalista che introdurrà e modererà l’evento. Il dottor Carlo Mascheri, responsabile provinciale FdI per la sanità. Il docente universitario Gherardo Marenghi,dirigente nazionale Giustizia FdI. Le conclusioni saranno affidate al Senatore Antonio Iannone. Nel contesto ci sarà come prologo un’intervista della candidata a cura del giornalista Prof. Gianni Amodeo. Infine la presentazione della candidata Beatrice Colucci nella piazza attigua.

