E’ stato prorogata a tutta la settimana la sospensione attività didattiche per Scuola Primaria del plesso di Baiano, non solo per oggi ma anche dal 15 aprile 2021 al 17 aprile 2021 con attivazione della didattica a distanza. Purtroppo i contagi all’interno della scuola che hanno colpito alcuni alunni rendono necessario il blocco delle lezioni in presenza.

