BAIANO-SPERONE. Incidente su via Provinciale, impatto tra due moto. Feriti

Ancora un incidente all’incrocio di via Provinciale Baiano-Avella nei pressi del campo sportivo di Baiano, il tutto è avvenuto pochi minuti fa, intorno alle 13 di oggi venerdì 23 luglio. Non è la prima volta che si verificano gravi scontri tra veicoli, questa volta a urtarsi è stato uno scooter e una moto. Inevitabile che dal violento impatto non ci fossero feriti. Sul posto si attende l’arrivo del 118, visto la presenza di un giovane sull’asfalto ferito e l’arrivo dei Carabinieri per i dovuti adempimenti. L’incrocio in questione è ancora una volta causa di incidenti e andrebbero presi provvedimenti per evitare che prima o poi si possano verificare sinistri più gravi. Essendo una strada di competenza dell’ente Provincia i comuni interessati si scaricano di responsabilità. Basterebbe la presenza di dossi artificiali per evitare incidenti e costringere gli automobilisti a rallentare in prossimità dell’incrocio.

