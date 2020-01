Baiano \ Sperone. Open day per i plessi dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”

🔊 Ascolta l'articolo

​Gennaio, mese speciale per il mondo–Scuola, con gli appuntamenti all’insegna dell’Open day ches’infittiscono sui territori. Un modo utile, per rendere pubblici i Piani d’offerta formativa, facendo dialogare Scuola e genitori per sviluppare un rapporto di responsabile impegno nella costruzione della comunitàeducante, di cui le giovanissime e giovani generazioni possano avvalersi per la loro crescita didattica eformativa.

​E quanto più articolati e praticati sono i Pianid’offerta formativa, tanto più si fissano le condizioni per rendere reale la funzione della buona scuola, di cui ha forte bisogno la realtà sociale dei territori, soprattutto nel Sud. Ed ecco gli schemi dell’ Open day in programma nei plessi dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”- diretto dal professore VincenzoSerpico– operanti a Baiano e Sperone.

